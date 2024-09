Crystal Intelligence collabora con il principale fornitore di pagamenti globali, Clear Junction, per rafforzare il monitoraggio delle transazioni e i controlli normativi per gli asset digitali

La collaborazione mira a creare migliori controlli normativi e sicurezza per clienti istituzionali in tutto il mondo

AMSTERDAM: Crystal Intelligence, azienda leader nella compliance degli asset digitali e nella gestione del rischio, ha stretto una collaborazione con Clear Junction, un fornitore globale di servizi di account corrispondente, per rafforzare i controlli normativi e la sicurezza per le sue transazioni di asset digitali. Attraverso le sue collaborazioni, Crystal integrerà la sua tecnologia avanzata di analisi e compliance blockchain nel rigoroso quadro strutturale di gestione del rischio di Clear Junction per migliorare ulteriormente le misure di sicurezza per i suoi clienti istituzionali in tutto il mondo.

Dima Kats, CEO di Clear Junction, ha affermato, “Siamo lieti di collaborare con Crystal, uno dei leader del settore nella compliance degli asset digitali. ...”

Fonte: Business Wire

