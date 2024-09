IFA 2024: Tineco si aggiudica molteplici e importanti riconoscimenti mostrando l'eccellenza nella Tecnologia per la Casa Intelligente

Berlino: Tineco, leader globale nel mondo degli elettrodomestici smart, celebra con entusiasmo i prestigiosi premi ricevuti a IFA 2024. Questi riconoscimenti sottolineano l'innovazione di Tineco nelle categorie di lavapavimenti e aspirapolvere, consolidando il suo importante ruolo nel settore della casa intelligente. Gli ultimi premi confermano l'impegno di Tineco nell'innovare e migliorare la vita quotidiana dei consumatori con soluzioni all'avanguardia. I prodotti di punta dell'azienda – FLOOR ONE STRETCH S6, PURE ONE STATION 5 e CARPET ONE Cruiser – hanno ottenuto importanti riconoscimenti per le loro prestazioni superiori e le caratteristiche innovative.

FLOOR ONE STRETCH S6: La rivoluzione nella pulizia dei pavimenti

Il FLOOR ONE STRETCH S6, già un punto di riferimento tra i lavapavimenti, ha conquistato il Floor Cleaning Solutions Gold Award e il Best of IFA 2024. Questo doppio riconoscimento celebra il design piatto e ultra-sottile dello STRETCH S6, che raggiunge ogni angolo, anche sotto i mobili più bassi, con facilità. La tecnologia FlashDry assicura pavimenti asciutti in un lampo, mentre il sensore intelligente iLoop regola automaticamente la potenza di aspirazione e il flusso d'acqua per una pulizia impeccabile e su misura.

PURE ONE STATION 5: Il nuovo standard dell'aspirazione

PURE ONE STATION 5 ha stabilito nuovi standard nel mondo delle aspirapolveri senza fili, aggiudicandosi il Best of ShowStoppers IFA 2024 e il Best Choice di One Cut Reviews. Con una potente aspirazione, un’autonomia fino a 70 minuti e un sistema di autopulizia automatico, questa aspirapolvere è progettata per semplificare la pulizia profonda di tutta la casa. La tecnologia PureCyclone e il sensore intelligente iLoop garantiscono prestazioni eccellenti su ogni superficie. Disponibile dal 26 settembre, PURE ONE STATION 5 è la scelta ideale per chi cerca un'aspirazione senza compromessi.

CARPET ONE Cruiser: Il futuro della pulizia dei tappeti è qui

CARPET ONE Cruiser, l’ultima innovazione di Tineco, ha già catturato l'attenzione di pubblico e critica, vincendo l’IFA Innovation Award 2024 da SlashGear e il Best of IFA 2024 da HouseDigest. Lanciato il 4 settembre negli Stati Uniti, questo modello presenta la tecnologia SmoothPower a 3 livelli, che permette movimenti senza sforzo in tutte le direzioni. La funzione PowerDry ad alta temperatura accelera l’asciugatura, prevenendo muffa e funghi, mentre il sistema autopulente FlashDry prolunga la durata del prodotto con una pulizia e asciugatura rapida ed efficiente. Al momento disponibile solo negli Stati Uniti, CARPET ONE Cruiser arriverà presto anche in Europa.

Le parole di Romeo Luo, Direttore Generale della Business Unit Internazionale di Tineco:

“Ricevere questi prestigiosi premi all'IFA 2024 è una conferma del nostro continuo impegno per l'innovazione e l'eccellenza nella tecnologia per la casa intelligente. I nostri prodotti sono progettati per migliorare la vita quotidiana offrendo soluzioni intelligenti e efficienti. Siamo immensamente orgogliosi di questi successi e determinati a spingerci oltre i limiti dell'innovazione nel settore della cura della casa,” ha dichiarato Romeo Luo, General Manager della Business Unit Internazionale di Tineco.

Consolidare la leadership del settore

I recenti riconoscimenti ricevuti da Tineco nei settori di lavapavimenti, lavatappeti e aspirapolvere dimostrano il costante impegno a fornire soluzioni innovative e altamente performanti per la cura della casa. Questi successi non solo celebrano l’eccellenza dei prodotti Tineco, ma rafforzano anche la nostra posizione di leader nel campo delle tecnologie domestiche intelligenti.

Informazioni su Tineco

Fondata nel 1998 con la sua prima aspirapolvere, Tineco ha introdotto il primo aspirapolvere intelligente nel 2019. Oggi, Tineco è un leader globale che offre elettrodomestici intelligenti in tutte le categorie della casa, dalla cura dei pavimenti alla cucina e alla cura della persona. La nostra missione è rendere la vita più facile attraverso tecnologie intelligenti e innovare costantemente nuovi dispositivi.

Fonte: Business Wire

