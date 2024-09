AV Access presenta la docking station avanzata iDock C20 per switch KVM a IFA 2024 a Berlino

BERLINO: AV Access, fornitore leader di soluzioni Pro AV e AV over IP, è stata entusiasta di partecipare all'edizione IFA 2024. L'evento si è tenuto dall'8 al 10 settembre a Luckenwalder Str. 4-6, 10963 a Berlino, in Germania. AV Access ha presentato una serie di prodotti all'avanguardia, tra cui l'apprezzatissima serie iDock di docking station per switch KVM e la sua più recente innovazione, il pulsante per switch con controllo remoto EXB01.

Vendite elevate di docking station iDock C20 per switch KVM

Durante la fiera è stata messa sotto i riflettori la docking station iDock C20 per switch KVM, che ha registrato una forte domanda.

Fonte: Business Wire

