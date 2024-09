Infobip, Nokia e GSMA dimostrano i vantaggi delle Network API alla conferenza principale del settore per gli sviluppatori, Shift

VODNJAN, Croazia: La piattaforma globale per le comunicazioni Infobip riunisce la società globale di telecomunicazioni mobili Nokia, l'associazione del settore delle telecomunicazioni mobili GSMA, la principale azienda di telecomunicazioni croata Telekom (Hrvatski Telekom) e altre società a Shift, la sua conferenza principale dedicata agli sviluppatori quest'anno.

A seguito di varie collaborazioni di successo che hanno lanciato Network API conformi a Camara nell'ambito dell'iniziativa GSMA Open Gateway, le aziende di telecomunicazioni e gli MNO (Mobile Network Operators, operatori di rete mobile) a livello globale vogliono lanciare e monetizzare servizi emergenti e futuri. Molte aziende hanno ancora bisogno di migliori relazioni con gli sviluppatori per farlo in modo rapido ed efficiente. Questo è il motivo per cui gli MNO partecipano a Infobip Shift quest'anno.

Matija Ražem, VP di Sviluppo aziendale Infobip, ha dichiarato: “Siamo tra i primi a sostenere il progetto Camara e l'iniziativa GSMA Open Gateway e a collaborare con le aziende di telecomunicazioni per offrire nuovi servizi con valore aggiunto.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita