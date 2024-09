Anaplan seleziona NetApp per unificare lo storage dei dati e accelerare l'IA

Il consolidamento dello storage dati ibrido semplifica le operazioni di IA per guidare la piattaforma di pianificazione aziendale

SAN JOSE, California: NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda di sviluppo di infrastrutture dati intelligenti, ha annunciato oggi che Anaplan, fornitore di una piattaforma leader di mercato per la pianificazione e il processo decisionale aziendale, ha scelto NetApp come fornitore principale di storage. Adottando lo storage unificato dei dati di NetApp per aggiornare i sistemi di storage in quattro data center a livello globale, Anaplan consolida lo storage delle sue implementazioni su cloud pubblico e privato, semplificando notevolmente le operazioni di dati e abilitando l'innovazione per le sue soluzioni incentrate sull'intelligenza artificiale.

Anaplan consente alle organizzazioni di vari settori di vedere, pianificare e generare risultati aziendali migliori grazie alla sua piattaforma SaaS basata su cloud sviluppata con l'IA.

Fonte: Business Wire

