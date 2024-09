Shin-Etsu Chemical sviluppa il primo tubo in gomma siliconica termorestringibile del settore per il rivestimento di barre collettrici

TOKYO: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (TOKYO: 4063) (sede centrale: Tokyo; Presidente: Yasuhiko Saitoh; di seguito “Shin-Etsu Chemical”) ha sviluppato per il primo tubo in gomma siliconica termorestringente di tipo ST-OR del settore per il rivestimento di barre collettrici*.

Una barra collettrice è una striscia metallica conduttiva, solitametne realizzata in rame o in alluminio, utilizzata per il collegamento o la distribuzione di energia. Le barre collettrici hanno trovato un'ampia gamma di applicazioni e la loro domanda è cresciuta non solo per i quadri elettrici e i pannelli di controllo, ma anche, più recentemente, per i veicoli elettrici (EV) e ibridi (HEV).

Poiché vengono sottoposte a correnti e tensioni elevate, le barre collettrici sono protette con nastri, tubi o altre parti isolanti.

Fonte: Business Wire

