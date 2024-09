Mouser Electronics, nella sua ultima serie di contenuti, esplora l'innovazione sostenibile nella smart grid

DALLAS e FORT WORTH, Texas: Mouser Electronics, Inc., il distributore globale autorizzato dei componenti elettronici e dei prodotti per automazione industriale più all'avanguardia, oggi ha rilasciato l'ultima puntata della serie Empowering Innovation Together (EIT), incentrata sulla tecnologia, che esplora i vantaggi ottenuti integrando le rinnovabili nella tecnologia della smart grid e sottolinea il ruolo dell'AI e del 5G nella corretta gestione di una rete sostenibile.

L'adozione di un sistema di smart grid rende più precisi sia il monitoraggio del consumo che la distribuzione dell'energia, e consente una comunicazione bidirezionale tra il sistema e gli utenti. Questo approccio decentralizzato reintroduce l'elettricità da più fonti, riciclando nuovamente l'energia rinnovabile all'interno della smart grid.

Fonte: Business Wire

