Thermax collabora con Ceres alla produzione di idrogeno sostenibile con la produzione su larga scala di elettrolisi a ossidi solidi (Solid Oxide Electrolysis, SOEC) in India

PUNE, India: Thermax, uno dei principali fornitori di soluzioni di energia e ambiente e un partner fidato nella transizione energetica, ha annunciato una collaborazione strategica con Ceres Power Holdings plc (CWR.L), importante sviluppatore di tecnologia per l'energia pulita. Le due società hanno stretto un accordo non-esclusivo di licenza globale per Thermax per produrre, vendere e fornire manutenzione su moduli di file di stack (SAM) basati sulla tecnologia avanzata di elettrolisi a ossidi solidi (SOEC) di Ceres. Thermax inoltre svilupperà, commercializzerà e venderà la rimanenza SAM di moduli (SBM) e i moduli di elettrolizzatori multi-megawatt SOEC. La collaborazione segna una fase significativa nell'accelerazione della distribuzione di tecnologia SOEC in India e in tutto il mondo che consentirà la produzione economica di idrogeno sostenibile.

Fonte: Business Wire

