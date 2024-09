Vecima aiuta NOS a portare la migliore esperienza di fan per gli abbonati ai video in Portogallo

VICTORIA, British Columbia: Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) oggi ha annunciato la distribuzione riuscita della sua soluzione di distribuzione di contenuti MediaScale™ con NOS, il più grande gruppo di comunicazioni e intrattenimento in Portogallo. Nel 2016, Vecima e NOS hanno avviato un progetto pluriennale per trasformare l'esperienza dell'intrattenimento video per gli spettatori del Portogallo.

NOS ha distribuito il MediaScale Storage di Vecima attraverso Satcab, il rivenditore di Vecima in Portogallo. È in grado di ampliare la capacità pur servendo un ecosistema diversificato di dispositivi di clienti, compresi decodificatori abilitati all'IP, smartphone, tablet e altri dispositivi utilizzati per lo streaming.

NOS ha distribuito una piattaforma di archiviazione multilivello che consente la distribuzione ottimizzata di video pur mantenendo i costi sotto controllo.

Fonte: Business Wire

