Intelsat porta i Giochi olimpici estivi in Brasile utilizzando un nuovo servizio IP terrestre

MCLEAN, Va.: Intelsat, operatore di una delle più grandi reti terrestri e satellitari integrate al mondo, è riuscito a fornire un servizio ibrido innovativo per due continenti IntelsatOne IP che offre ininterrottamente contenuti live e video dagli iconici Giochi olimpici estivi di Parigi in Brasile.

“I presentatori e i programmatori cercano alternative affidabili ed economiche per contribuire e distribuire video feed a livello regionale e globale, che comprendono contenuti importanti e di alto valore come i Giochi olimpici estivi”, ha dichiarato Pascale Fromont, vice presidente e amministratore delegato di Media, Intelsat. “Con il suo inizio nel 2023, IntelsatOne IP è unicamente posizionata per aumentare la portata e la flessibilità della Intelsat Global Hybrid Media Network (Rete di media ibridi globali, offrendo ai clienti un maggior numero di opzioni per la distribuzione e il contributo di video e sistemi di back-up e ripristino in caso di disastro”.

Fonte: Business Wire

