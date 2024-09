Topps espande l'accordo esistente con Disney Consumer Products per includere i diritti globali sulle carte Disney, Pixar e Marvel; continua la collaborazione globale con Star Wars

LOS ANGELES: Oggi Topps ha annunciato un'importante espansione dell'accordo globale esistente con Disney Consumer Products intesa a includere i diritti globali delle carte collezionabili Disney, Pixar e Marvel. Le nuove carte collezionabili Marvel arriveranno nei negozi al dettaglio e di hobbistica nel primo trimestre del 2025 con Topps Finest X-Men '97, anno in cui Topps ha sviluppato e distribuito per la prima volta carte fisiche collezionabili Marvel su scala globale. Topps continuerà la collaborazione con Star Wars™ a livello globale.

Sulla base di tale accordo ampliato, Disney Consumer Products e Topps collaboreranno per la realizzazione di carte collezionabili fisiche e digitali per Disney, Pixar, Marvel e Star Wars a livello mondiale. Topps ha già pubblicato in precedenza le collezioni digitali Disney, Pixar e Marvel tramite le applicazioni Disney Collect! e Marvel Collect!. Nonostante si tratti di un'espansione a livello globale, soprattutto negli Stati Uniti, Topps ha già venduto carte collezionabili Disney, Marvel e Star Wars nell'area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) attraverso Topps.com e alle convention locali dei fan.

“Quella tra Topps e Disney Consumer Products è una collaborazione di lunga data, che promuove l'innovazione fisica e digitale nel settore delle carte collezionabili”, ha dichiarato Paul Gitter, vicepresidente esecutivo, Global Brand Commercialization, Disney Consumer Products. “Siamo entusiasti di rendere ufficialmente ancor più solido il nostro rapporto con Topps per portare le storie dei nostri brand agli appassionati di collezionismo di carte di tutto il mondo.”

“In Topps, c’è attenzione costante al miglioramento dell'esperienza dei fan e questo nuovo potenziamento e ampliamento farà sì che la nostra collaborazione con Disney Consumer Products continui, per portare ai collezionisti le migliori innovazioni del settore”, ha dichiarato David Leiner, presidente di Trading Cards presso Fanatics Collectibles. Dando seguito alla loro collaborazione a lungo termine, Leiner ha fatto notare che Topps ha realizzato carte di Star Wars dal 1977, la più recente delle quali è la Star Wars Chrome by Topps uscita il mese scorso.

Fanatics Collectibles rappresenta un nuovo modello e una nuova visione per l'hobby che cambia radicalmente l'esperienza dei collezionisti attuali e futuri, dei campionati e dei giocatori di molti sport professionali e universitari, nonché delle proprietà nel settore dell’intrattenimento. L'organizzazione si è assicurata i diritti esclusivi a lungo termine per la progettazione, la produzione e la distribuzione di carte collezionabili per diversi sport, inclusi tra gli altri, la MLB, la MLBPA, la Premier League, la MLS, l'UFC e la Formula 1. Nel gennaio 2022, Fanatics Collectibles ha annunciato l'acquisizione di Topps, rendendo il marchio di carte collezionabili su licenza la pietra angolare del business delle carte collezionabili e degli oggetti da collezione di Fanatics, e ha dato inizio ai diritti MLB e MLBPA per la progettazione, la produzione e la distribuzione di carte collezionabili.

