LabVantage nominata Global LIMS Company of the Year da Frost & Sullivan

—La società è stata inoltre riconosciuta come Leader per la crescita e l'innovazione per il secondo anno consecutivo nel 2024 Frost Radar ™ for Global Laboratory Information Management Systems (LIMS) per il Mercato delle scienze della vita—

SOMERSET, N.J.: LabVantage Solutions, Inc., il principale fornitore di soluzioni e servizi informatici per laboratorio, comprese piattaforme LIMS realizzate su misura, consentendo una rapida installazione a costi ridotti, oggi ha annunciato di aver ricevuto il prestigioso Company of the Year Award nel Global Laboratory Information Management Systems (LIMS) Industry da Frost & Sullivan. Il riconoscimento sottolinea la leadership di LabVantage nell'innovazione visionaria, le prestazioni e l'impatto sui clienti, affermando l'impegno della società ad offrire soluzioni all'avanguardia e incentrate sul cliente in tutti i settori.

Fonte: Business Wire

