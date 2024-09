Con il sostegno dell'Arabia Saudita, la DCO lancia il primo GenAI Center of Excellence internazionale

Riad, Arabia Saudita: La Digital Cooperation Organization (DCO) ha annunciato oggi al Global AI Summit di Riad il lancio della sua iniziativa, denominata "Generative AI (GenAI) Center of Excellence (CoE)". Un progetto rivoluzionario, concepito per trasformare il ruolo degli Stati membri della DCO affinché diventino innovatori chiave nel contesto dell'IA generativa mondiale, promuovendo la collaborazione e favorendo una crescita sostenibile e inclusiva.

In una dichiarazione al riguardo, il Segretario Generale della DCO, Deemah AlYahya, ha spiegato: "Per me è un grande onore annunciare il lancio del Generative AI Center of Excellence, un'iniziativa rivoluzionaria guidata dalla Digital Cooperation Organization e patrocinata dal Regno dell'Arabia Saudita. La DCO sta compiendo passi coraggiosi per massimizzare il valore della cooperazione multilaterale e cogliere le opportunità dell'era GenAI. Il GenAI Center of Excellence fornisce la piattaforma che consentirà agli Stati membri della DCO di produrre soluzioni di intelligenza artificiale generativa."

AlYahya ha aggiunto: "Al centro di questa iniziativa c'è un quadro multilaterale che garantisce l'accesso agli Stati membri della DCO e ne promuove collaborazione, supportando la loro transizione da consumatori della tecnologia GenAI a produttori attivi. Tale approccio apre la strada agli Stati membri della DCO per diventare leader a livello globale nell'innovazione in ambito GenAI e hub della proprietà intellettuale.

Tra i principali vantaggi del GenAI CoE possiamo annoverare: la promozione di una collaborazione inclusiva tra pubbliche amministrazioni, settori privati e mondo accademico, consentendo a tutti gli Stati membri di partecipare alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale generativa; l'agevolazione dell'innovazione nei suddetti Stati, che possono diventare creatori di soluzioni GenAI; la costruzione di competenze locali; l'avanzamento della proprietà intellettuale e dell'innovazione.

La DCO si impegna a far progredire le capacità nel campo dell'intelligenza artificiale e a promuovere l'innovazione in tutti i suoi Stati membri, facendo in modo che tutte le nazioni possano sfruttare appieno la potenza della GenAI. Tramite il GenAI Center of Excellence, la DCO vuole offrire alle nazioni gli strumenti necessari e favorire l'innovazione, grazie a una piattaforma che colma i divari tecnologici e potenzia la collaborazione. Insieme, la DCO e gli Stati membri stanno dando forma a un futuro inclusivo per l'intelligenza artificiale, in cui nessun Paese viene lasciato indietro e a ogni nazione viene data la possibilità di diventare leader nel panorama globale dell'IA.

