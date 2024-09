Dongfeng avvia una nuova iniziativa in Europa, vari nuovi prodotti introdotti offrono opzioni diversificate di mobilità

TORINO, Italia: Il 12 settembre, Dongfeng Motor ha ospitato l'evento di lancio DONGFENG DAYS · EUROPE a Torino, annunciando ufficialmente l'ingresso di DONGFENG BOX sul mercato italiano e il primo debutto europeo del VOYAH COURAGE.

Durante l'evento, Ma Lei, Direttore Generale del Dipartimento Affari Internazionali di Dongfeng Motor Corporation International Business Department e Amministratore Delegato di China Dongfeng Motor Industry Imp. & Exp. Co., Ltd., ha tenuto un discorso. Con il valore del marchio "Qualità, Intelligenza, Armonia" come linea principale, Ma Lei ha sottolineato i continui investimenti di Dongfeng nella qualità dei prodotti, nell'innovazione tecnologica, nella costruzione della rete e nei servizi di mercato. Il Direttore Generale ha dichiarato: "Dongfeng appoggerà sempre la responsabilità di costruire una casa bella ed ecologica insieme agli utenti globali, creerà il fascino unico di Dongfeng con la forza delle nuove tecnologie e collaborerà con i partner per ottenere uno sviluppo vantaggioso per tutti".

Come veicolo elettrico rappresentativo introdotto in Italia, DONGFENG BOX ha attratto molta attenzione. DONGFENG BOX integra una configurazione multifunzionale e un'aspetto raffinato. È dotato della prima unità elettrica 10-in-1 nella sua categoria, con una forte potenza e un'autonomia massima di 430 km, offrendo diverse scelte di mobilità per i consumatori locali. VOYAH COURAGE è anche il primo modello globale di Dongfeng, e rappresenta l'impiego strategico e le soluzioni per il mercato europeo nel breve e medio termine. Presenta un design esterno all'avanguardia, un abitacolo intelligente che permette l'interazione con l'auto ed è dotato del sistema LFC primo nel settore, che rende la guida rilassante e sicura.

Al termine della vivace esibizione, gli ospiti hanno accolto la cerimonia di presentazione dell'attesissimo DONGFENG BOX e VOYAH COURAGE, esplorando da vicino i dettagli del design e le caratteristiche tecniche dei due modelli. Auto Motor + Sport, il principale media automobilistico tedesco presente, ha espresso apprezzamento per Dongfeng Motor e interesse per lo sviluppo futuro di Dongfeng nel mercato europeo.

In futuro, Dongfeng si impegna nella missione del brand "DRIVE YOUR DREAMS", offrendo innovazione incentrata sull'utente per offrire un ecosistema superiore di viaggio per clienti globali.

Fonte: Business Wire

