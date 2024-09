Irdeto collabora con Bitmovin per offrire streaming sicuro a bassa latenza leader nel settore con un'impareggiabile esperienza utente

Questa offerta congiunta consente agli operatori di approfittare di uno streaming ininterrotto di alta qualità, di una portata estesa del dispositivo e di funzionalità avanzate di pubblicità e sicurezza

AMSTERDAM: Irdeto, azienda leader globale nelle esperienze di piattaforme e sicurezza video digitale, e Bitmovin, la più importante azienda del settore per le soluzioni di software per video, oggi ha annunciato una collaborazione strategica per offrire migliori esperienze di streaming video sicure. Questa collaborazione integra la rinomata suite Player and Analytics di Bitmovin in Irdeto Experience, la premiata piattaforma di streaming apprezzata da operatori di alto livello in tutto il mondo. Insieme le due società forniranno streaming ai gestori di servizi, proprietari di contenuti e operatori di pay-TV con soluzioni all'avanguardia che affrontano l'esigenza critica di streaming a bassa latenza.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita