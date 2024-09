IonQ selezionata per presentare al Fast Company’s 2024 Innovation Festival

Margaret Arakawa, Direttrice del Marketing di IonQ, parla di “Prepararsi per il Quantum Leap” con i leader del settore di IBM e del Rensselaer Polytechnic Institute

COLLEGE PARK, Md.: IonQ (NYSE: IONQ), un leader nel settore dei computer quantistici, oggi ha annunciato la sua partecipazione al Fast Company Innovation Festival, che si svolge a New York dal 16 al 19 settembre. Con partecipazioni a distanza e in persona, il 2024 Fast Company Innovation Festival radunerà migliaia di produttori e innovatori da tutto il mondo per quattro giorni di conversazione ispirata, networking mirato e spunti significativi. I relatori di quest'anno comprendono, tra gli altri, Satya Nadella, CEO di Microsoft, il Co-CEO di Netflix Ted Sarandos, Ryan Reynolds, produttore, attore e imprenditore, Lin-Manuel Miranda, premiato cantautore, attore, produttore e regista, Jose Andres, Fondatore di Jose Andres Group, World Central Kitchen e Lina Khan, Presidente della Federal Trade commission.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita