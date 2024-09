La tecnologia di Netradyne si associa a Roos Fleetservice per migliorare la sicurezza dei parchi auto e dei conducenti in Europa

HANNOVER, Germania: Netradyne, fornitore globale di soluzioni tecnologiche di intelligenza artificiale (IA) per la sicurezza di parchi auto e conducenti, ha annunciato oggi l'avvio di una partnership strategica con Roos Fleetservice GmbH, fornitore leader di servizi di gestione di parchi auto in Germania, per offrire il prodotto di punta di Netradyne, Driver•i, ai clienti europei di Roos Fleetservice. La collaborazione segna un importante passo avanti nell'ambito della sicurezza stradale e della gestione dei parchi auto nella regione UE ed è un importante traguardo nella continua espansione di Netradyne nell'Unione europea (UE), volto a offrire la sua innovativa tecnologia di sicurezza a un più ampio ventaglio di organizzazioni di parchi auto.

Netradyne gestisce già attività commerciali negli Stati Uniti, in Germania, nel Regno Unito, in India, Australia, Nuova Zelanda e Canada, con diverse centinaia di migliaia di installazioni in parchi auto di tutte le dimensioni.

Fonte: Business Wire

