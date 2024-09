S-Docs si unisce a HubSpot App Marketplace

NEW YORK: S-Docs ha annunciato che ora figura nell’HubSpot App Marketplace. Gli App Partner sono vendor software indipendenti che hanno creato un’integrazione con HubSpot e sono stati accettati nell’App Marketplace.

S-Docs per HubSpot integra dati da HubSpot in modelli personalizzabili, automatizzando la generazione di documenti e rendendo possibili firme elettroniche sicure per migliorare i flussi di lavoro riguardanti le vendite e le esperienze dei clienti. Questa soluzione democratizza l’accesso all’automazione del flusso di lavoro relativo ai documenti, mettendo in grado imprese di tutte le dimensioni di ottimizzare le loro operazioni.

Il programma HubSpot App Partner è un ecosistema di integrazioni di terze parti preziose. Gli App Partner rispondono a un set di requisiti.

“Siamo molto lieti di espandere le capacità di S-Docs nell’ecosistema HubSpot dopo 14 anni coronati dal successo nell’innovazione dell’automazione del flusso di lavoro relativo ai documenti per Salesforce. Questo lancio segna una pietra miliare mentre consentiamo agli utenti HubSpot di avvalersi della nostra competenza nell’efficienza operativa e tecnologia di automazione dei documenti a livello aziendale. Offriamo un’esperienza che è stata perfezionata nel corso di anni di innovazione, permettendo alle imprese di snellire le operazioni e incrementare la produttività come non è mai stato possibile finora”, commenta Anand Narasimhan, Direttore tecnico presso S-Docs.

Per saperne di più sull’integrazione vedere qui.

Informazioni su S-Docs

Una delle principali piattaforme per l’efficienza operativa che mette in grado gli utenti di creare un’esperienza del cliente migliore attraverso funzionalità di firma elettronica, flussi di lavoro e automazione di documenti sicuri e integrati, consentendo a migliaia di aziende – da piccole imprese a multinazionali – di aumentare la scala delle loro operazioni in modo più intelligente.

Fonte: Business Wire

