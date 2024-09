S-Docs presenta la nuova campagna di rebranding per il 2024

S-Docs lancia la nuova strategia e le nuove offerte del marchio

NEW YORK: S-Docs, l'unica soluzione nativa al 100% per la generazione di documenti e la firma elettronica per Salesforce, è felice di annunciare un'entusiasmante iniziativa di rebranding che segna una tappa significativa nell'evoluzione dell'azienda. Questa trasformazione completa comprende un nuovo logo, un nuovo carattere tipografico, nuovi colori e una nuova missione del marchio che ridefinirà la presenza di S-Docs sul mercato.

Informazioni sul nuovo branding

Il lavoro di rebranding di S-Docs riflette l'approccio strategico di rimanere all'avanguardia nell'efficienza del flusso di lavoro operativo e di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri stimati clienti. Aggiornando la semplicità e l'efficacia dell'uso degli strumenti S-Docs e consentendo alle aziende di ottenere un maggiore controllo operativo e di creare esperienze migliori, intendiamo rafforzare il nostro impegno verso l'eccellenza e offrire ai nostri clienti un'esperienza ancora più ricca.

Gli elementi chiave del nuovo rebrand aziendale includono:

Un nuovo logo elegante che rappresenta la nostra efficienza e le connessioni senza soluzione di continuità dei documenti

Nuovi caratteri e colori per creare un look più distinto

Nuova missione del marchio: “Efficienza operativa, realizzata” per aiutare S-Docs iniziare in un nuovo capitolo.

Consultare la nostra guida al marchio completamente aggiornata qui.

“Siamo entusiasti di lanciare questo nuovo rebranding per aiutare S-Docs a differenziarsi dagli altri concorrenti”, ha dichiarato l'amministratore delegato Brian Stimpfl.

“Questa campagna è stata creata con la speranza di fornire strumenti semplici ed efficaci che solo S-Docs può offrire. Consentendo alle aziende di ottenere un migliore controllo operativo e di creare esperienze migliori, siamo in grado di offrire la migliore efficienza operativa che ci hanno chiesto”, ha concluso Stimpfl.

Informazioni su S-Docs

Una piattaforma leader nell'efficienza operativa che consente agli utenti di creare una migliore esperienza clienti grazie all'automazione dei documenti, ai flussi di lavoro e alle funzionalità di firma elettronica, che aiuta migliaia di aziende, dai piccoli negozi alle imprese globali, a scalare in modo più intelligente.

