FPT presentata in un documentario sul Discovery Channel che ha messo in luce la rivoluzione tecnologica del Vietnam

HANOI, Vietnam: “Silicon Delta - The Story of Vietnam’s Tech Revolution”, l'ultimo documentario realizzato sul Vietnam e la sua principale società tecnologica, FPT, ha debuttato sul Discovery Channel ed è disponibile in 10 lingue, tra cui inglese, giapponese, tedesco, cinese, coreano, ecc.

Il documentario, della durata di mezz'ora, traccia l'evoluzione del Vietnam fino a diventare una delle economie digitali in più rapida crescita nel sudest asiatico. Lo schema cronologico presentato illustra l'evoluzione del Vietnam, dei suoi successi attuali e delle ottime prospettive future, con la possibilità di diventare una potenza di forza lavoro globale.

FPT, azienda creata in Vietnam, è compresa nell'elenco delle prime 50 aziende di servizi informatici in Asia, e il percorso della società nel panorama globale fino a diventare un'azienda da diversi milioni di dollari rispecchia gli sviluppi tecnologici e socioeconomici del Vietnam.

