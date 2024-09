Alter Domus annuncia una partnership di outsourcing con Partners Group

Il mandato globale copre una serie di funzioni operative

CHICAGO: Alter Domus, fornitore leader di servizi abilitati alla tecnologia per l'amministrazione di fondi, patrimoniali e societari per il settore degli investimenti alternativi, ha avviato una partnership di outsourcing con Partners Group, una delle maggiori società del settore dei mercati privati globali. La partnership prevede il supporto di Alter Domus di un'ampia gamma di funzioni operative per le offerte di prodotti di tipo chiuso di Partners Group, che comprendono strutture di investimento negli Stati Uniti, in Europa e in Asia.

Alter Domus è stata scelta da Partners Group per la sua fornitura di servizi, l'ampiezza delle sue capacità tecnologiche, l'impronta globale e la peculiarità del suo approccio collaudato, incentrato sulla "co-creazione" di modelli operativi sviluppati su misura per soddisfare le priorità specifiche dei singoli gestori di investimenti.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita