MDPI migliora la peer review con l'utilizzo di intelligenza artificiale e tecnologia innovativa

BASILEA, Svizzera: MDPI, un editore leader ad accesso aperto (OA), è lieto di annunciare la propria partecipazione alla Peer Review Week 2024, che si terrà dal 23 al 27 settembre. Il tema di quest'anno, "Innovation and Technology in Peer Review", esplora l'evoluzione del panorama editoriale e il modo in cui i processi di peer review plasmano la comunicazione accademica.

Nel corso della settimana, MDPI ospiterà webinar online dall'Europa e dalla regione Asia-Pacifico, organizzerà eventi di persona in Cina e pubblicherà nuovi articoli sul blog, coinvolgendo autori, revisori, editori e la comunità scientifica globale nel futuro dell'integrità della ricerca.

Webinar: Tavola rotonda sull'innovazione e la tecnologia nell'ambito della peer review

Partecipa all'evento in cui i nostri relatori condivideranno le loro esperienze e intuizioni sul futuro dell'editoria e sul ruolo essenziale della peer review-24 settembre 2024, ore 15:00 (CEST).

Strumenti MDPI: Innovazione della peer review

MDPI si dedica attivamente alla ricerca di tecnologie innovative per garantire che manoscritti di alta qualità vengano pubblicati nelle nostre riviste. Ethicality, attualmente in fase di test, rafforzerà il nostro processo di presentazione consentendoci di identificare le pubblicazioni generate dall'intelligenza artificiale, le autocitazioni e i riferimenti non correlati, tra le altre funzionalità.

Visita questo spazio tra il 24 e il 26 settembre per ottenere maggiori informazioni su due strumenti gestiti dall'IA che MDPI ha sviluppato per consentire il progresso dell'integrità della ricerca e della peer review: Eureka - Reviewer Recommender e Online Proofreader, nonché il nostro sistema interno di invio online, SuSy.

Presentazione dell'impegno di MDPI per l'integrità della ricerca

In qualità di membro del Committee on Publication Ethics (COPE), l'impegno di MDPI nei confronti dell'integrità della ricerca rimane costante. L'utilizzo di tecnologie innovative per ottimizzare il processo di peer review consente a MDPI di offrire tempi di consegna competitivi, rispettando rigorosamente gli standard qualitativi ed etici.

Stefan Tochev, CEO di MDPI: "Abbiamo fatto passi da gigante nel miglioramento della trasparenza e del rigore della peer review, posizionando MDPI come un attore chiave in grado di contribuire ai processi di revisione aperti. Se l'intero settore editoriale adottasse livelli simili di trasparenza, potremmo accelerare i progressi nel rafforzamento degli standard globali di peer review, promuovendo una maggiore fiducia e responsabilità nella comunicazione scientifica".

Informazioni su MDPI

Pioniere della pubblicazione accademica ad accesso aperto, MDPI sostiene le comunità accademiche dal 1996. Guidiamo la transizione verso la scienza aperta rendendo la ricerca liberamente accessibile a tutti, con oltre 3,5 milioni di ricercatori che ci affidano le loro scoperte scientifiche. Il nostro processo editoriale è sostenuto da una rete di revisori dedicati, da oltre 6.000 collaboratori professionisti e da più di 440 riviste ad accesso completamente aperto.

