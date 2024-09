Enercap Holdings e Apex Investments in una joint venture per dar vita al più grande immagazzinamento di energia con supercap al mondo, così da soddisfare una domanda sempre più crescente

DUBAI, Emirati Arabi Uniti: Il produttore di accumulatori di energia a supercap Enercap Holdings e Apex Investments PSC, l'uno con sede a Dubai l'altro ad Abu Dhabi, hanno costituito una joint venture con l'obiettivo di raggiungere una portata produttiva di 16 GWh all'anno di accumulatori di energia con supercap: una tecnologia all'avanguardia con caratteristiche che superano quella attuale, comunemente diffusa, agli ioni di litio. La joint venture è destinata a soddisfare una crescita esponenziale della domanda. Attualmente si tratta della più grande capacità di produzione di immagazzinamento di energia con supercap al mondo.

Come parte di questa collaborazione, la joint venture Enercap Energy Holding Limited, stabilirà ad Abu Dhabi un impianto di produzione completamente automatizzato da 10 GWh/anno. Inoltre, Enercap Energy Holding Limited ha accettato di acquisire un impianto di produzione esistente a Dubai Industrial City che sarà portato a una capacità di 6 GWh/anno. L'attuale domanda globale di Enercap è di oltre 30 GWH di unità di accumulo di energia a batteria su larga scala (BESS). Apex Energy Holding Limited deterrà il 65% ed Enercap SPV Limited il 35% del capitale sociale della joint venture.

L'immagazzinamento di energia con supercap, non degradabile e di lunga durata, oltre alla capacità di funzionare a temperature elevate, consente di fornire una capacità costante e calcolabile durante il suo ciclo di vita di 25 anni, il che è essenziale per la bancabilità che il mercato valuta quando si effettuano investimenti nello stoccaggio di energia.

Mark Blackwell, CEO di Apex, ha dichiarato che "le prestazioni stabili, prevedibili e di lunga durata dello stoccaggio di energia sono essenziali per ridimensionare in modo efficiente la sua implementazione con la generazione rinnovabile, così da sostituire la produzione di elettricità ottenuta da combustibili fossili. I vantaggi dell'immagazzinamento con supercap stanno portando sempre più ad una maggiore domanda e siamo entusiasti di supportare Waseem Qureshi e il suo team nella loro missione di costruire capacità che portino alla decarbonizzazione, elettrificazione e al passaggio allo stoccaggio di energia con supercap".

Waseem Ashraf Qureshi, CEO di Enercap Holdings e ideatore della tecnologia, ha commentato: "Siamo molto soddisfatti della joint venture con Apex, che accelererà la nostra crescita in tutto il mondo e amplierà il nostro portafoglio di prodotti così da fornire soluzioni in tutte le applicazioni in cui viene implementato lo stoccaggio. Crediamo che questo sia il futuro dell'immagazzinamento di energia".

L'accumulo di energia con supercap offre soluzioni di stoccaggio di lunga durata, senza deterioramento, a ricarica rapida, sicure, completamente riciclabili e convenienti. "La tecnologia proprietaria e dirompente di Enercap svolgerà un ruolo importante nell'accelerare l'obiettivo di decarbonizzazione globale, grazie alla sua tecnologia al servizio dei mercati dell'accumulo di energia, dei veicoli elettrici e dei consumatori." -Mark Blackwell.

Fonte: AETOSWire

Fonte: Business Wire

