SES AI collabora con NVIDIA, Crusoe e Supermicro all'iniziativa AI for Science per accelerare la scoperta di materiali nei trasporti elettrici

WOBURN, Massachusetts: SES AI Corporation ("SES AI") (NYSE: SES), leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di batterie al litio metallico ad alte prestazioni, ha annunciato oggi un'iniziativa innovativa per dare impulso alla scoperta di materiali per il trasporto elettrico. Mappando l'universo delle piccole molecole con un supercomputer all'avanguardia ottimizzato per l'intelligenza artificiale ("IA"), questo progetto pionieristico desidera rivoluzionare la comprensione della chimica delle batterie, migliorare le soluzioni di accumulo dell'energia e a far progredire la tecnologia ad alta efficienza energetica. L'iniziativa sfrutterà l'innovativa piattaforma cloud IA di Crusoe, appositamente costruita e alimentata da NVIDIA e Supermicro, dimostrando una collaborazione unica al crocevia tra scienza, informatica e computing sostenibile.

Fonte: Business Wire

