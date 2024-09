SLB lancia la piattaforma Lumi basata sull'intelligenza artificiale

La nuova piattaforma accelera i dati avanzati e le capacità dell'IA su scala per i clienti di SLB nell'intero settore energetico

MONACO: L'azienda tecnologica globale nel settore energetico SLB (NYSE: SLB) oggi ha lanciato Lumi™, una piattaforma di dati e IA che integra capacità avanzate di intelligenza artificiale (IA)—compresa l'IA generativa—con i flussi di lavoro in tutta la catena di valore dell'energia.

La piattaforma aperta, sicura e modulare, consente l'accesso a dati di alta qualità sulla sottosuolo, in superficie, nella pianificazione e nelle operazioni, incrementando la collaborazione trasversale e pubblicando nuove informazioni e conoscenze per migliorare la qualità e la velocità dei processi decisionali a livello aziendale. Gli ultimi modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), oltre ai modelli fondativi ottimizzati per il settore di SLB saranno integrati nella piattaforma, consentendo ai clienti di accelerare l'adozione dell'IA su scala.

Fonte: Business Wire

