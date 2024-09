Koch Ag & Energy Solutions sceglie Cognite per creare un cambiamento radicale nelle operazioni attraverso la scoperta e la contestualizzazione dei dati

La piattaforma di dati industriali Cognite Data Fusion® di Cognite servirà da acceleratore del modellazione dei dati utilizzando l'IA generativa per scalare in tutte le attività

AUSTIN, Texas e OSLO, Norvegia: Cognite, l'autorità nei dati e nell'IA per l'industria, e Koch Ag & Energy Solutions (KAES), un fornitore globale di soluzioni per i mercati agricolo, energetico e chimico, oggi ha annunciato una collaborazione incentrata sull'utilizzo di Cognite Data Fusion® per accelerare il loro percorso della trasformazione digitale. Questa collaborazione risulterà in un'esecuzione agile guidata dai dati nella strategia di manutenzione, esecuzione dei progetti ed maggiore efficienza generale in tutti gli impianti.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita