Medidata riconosciuta come un leader nell’ambito della prima valutazione in assoluto del sistema di acquisizione di dati elettronici PEAK Matrix® di Everest Group

NEW YORK: Medidata, un brand Dassault Systèmes e una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni per gli studi clinici pensate per il settore delle scienze della vita, è stata riconosciuta come un leader nell’ambito della prima valutazione in assoluto del sistema di acquisizione di dati elettronici (EDC) PEAK Matrix® di Everest Group in tale settore.

Il report, che ha valutato 20 aziende, ha evidenziato Medidata Rave EDC sia per l’integrazione attuata con indossabili, sensori e documentazione clinica elettronica (EHR) sia per le sue funzionalità avanzate per la verifica dei dati originali, la gestione delle query basata sull’IA e la gestione degli eventi avversi. Rave EDC ha ottenuto un riconoscimento per gli intuitivi strumenti di progettazione a basso contenuto di codice che consentono una rapida implementazione di modifiche dei protocolli e semplificano la creazione di moduli elettronici di segnalazione di casi (eCRF), al contempo mantenendo l’integrità e la qualità dei dati per gli sponsor di sperimentazioni cliniche.

“Siamo onorati di essere stati riconosciuti come un leader nell’EDC da Everest Group”, commenta Anthony Costello, Ceo Medidata. “Rave EDC, il principale standard del settore, è all’avanguardia nell’acquisizione dei dati elettronici da decenni. Poiché il settore sanitario è in costante evoluzione, continuiamo a innovare per soddisfare le richieste in crescita di sperimentazioni decentralizzate, mettendo in grado gli sponsor di utilizzare dati in tempo reale e l’IA per dare impulso all’innovazione e all’efficienza nello sviluppo di terapie che salvano vite”.

Il report di Everest Group sottolinea la forte presenza del brand Medidata tra medie e grandi società farmaceutiche e le sue vaste partnership con società di ricerca su contratto (CRO) e aziende che sviluppano tecnologie per gli studi clinici. Questo riconoscimento rafforza la leadership di Medidata nel promuovere il futuro degli studi clinici digitali.

Per maggiori informazioni visitare il nostro sito web.

Informazioni su Medidata

Medidata promuove trattamenti più intelligenti e persone più sane attraverso soluzioni digitali a supporto degli studi clinici. Forte di un percorso di 25 anni di innovazioni tecnologiche rivoluzionarie con oltre 34.000 sperimentazioni e 10 milioni di pazienti, Medidata offre un'esperienza leader nel settore, approfondimenti basati sull'analisi e il più grande set di dati storici di studi clinici a livello di paziente al mondo. Più di 1 milione di utenti registrati attraverso circa 2.200 clienti si affidano alla piattaforma end-to-end di Medidata per migliorare l'esperienza dei pazienti, accelerare le innovazioni in ambito clinico e portare più rapidamente le terapie sul mercato. Marchio di Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), Medidata ha sede a New York ed è stata riconosciuta come leader da Everest Group e IDC. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.medidata.com e su @Medidata.

Informazioni su Dassault Systèmes

Dassault Systèmes è un catalizzatore per il progresso dell’umanità. Offriamo ad aziende e singoli imprenditori ambienti virtuali collaborativi per immaginare innovazioni sostenibili. Creando esperienze gemelli virtuali del mondo reale mediante le nostre applicazioni e la piattaforma 3DEXPERIENCE, i nostri clienti possono ridefinire i processi di creazione, produzione e gestione del ciclo di vita della loro offerta e quindi avere un impatto significativo per realizzare un mondo più sostenibile per pazienti. L’aspetto positivo dell’Economia dell’esperienza è che si tratta di un’economia incentrata sulle persone a vantaggio di tutti – consumatori, pazienti e cittadini. Dassault Systèmes crea valore per più di 350.000 clienti indipendentemente dalle loro dimensioni, in tutti i settori, in oltre 150 paesi del mondo. Per maggiori informazioni visitare www.3ds.com.

© Dassault Systèmes. Tutti i diritti riservati. 3DEXPERIENCE, il logo 3DS, l'icona della bussola, IFWE, 3DEXCITE, 3DVIA, BIOVIA, CATIA, CENTRIC PLM, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, MEDIDATA, NETVIBES, OUTSCALE, SIMULIA e SOLIDWORKS sono marchi commerciali o marchi registrati di Dassault Systèmes, società europea (Societas Europaea) di diritto francese, iscritta nel Registro del Commercio e delle Imprese di Versailles con numero 322 306 440, o delle sue filiali negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. L'uso dei marchi di Dassault Systèmes o delle sue filiali è soggetto all'approvazione scritta di queste ultime.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita