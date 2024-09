Q4 amplia la presenza e i clienti in EMEA, aiutando altre aziende a migliorare la produttività e i risultati delle relazioni con gli investitori

Per sostenere la sua crescita strategica, Q4 nomina Tanya Thomas a EVP di EMEA; Thomas porta una profonda esperienza nella guida di espansioni geografiche di successo in aziende tecnologiche di spicco

TORONTO: Q4 Inc. (“Q4” o “l'azienda”), la Piattaforma IR Ops, oggi ha annunciato slancio e forte crescita in tutta la regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) — ampliando significativamente la sua forza lavoro e la base clienti nella regione. Sempre più aziende nella regione utilizzano la Piattaforma Q4 per le relazioni con gli investitori (IR), riuscendo a incrementare l'efficienza, ridurre i rischi dell'esecuzione dei programmi e migliorare notevolmente i risultati delle IR, migliorando le relazioni con gli investitori e promuovendo valutazioni premium.

Fonte: Business Wire

