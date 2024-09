Kaitie Kramer entra in Parse Biosciences come Vice Presidente del Marketing

La dirigente veterana del settore biotech sarà alla guida del marketing globale mentre la società entra nella prossima fase di espansione

SEATTLE: Parse Biosciences, uno dei maggiori fornitori di soluzioni di sequenziamento di singole cellule accessibili e scalabili, oggi ha annunciato che Kaitie Kramer è entrata a far parte della società come vice presidente del marketing. La neo dirigente guiderà la strategia di marketing per l'azienda e il suo crescente portafoglio di soluzioni di singole cellule che comprende le piattaforme Evercode™ Whole Transcriptome, Evercode™ TCR, Evercode™ BCR e CRISPR Detect.

“Mentre la quota di mercato di Parse continua ad aumentare negli Stati Uniti e nel resto del mondo, continuiamo ad assumere nuovi talenti che possono guidarci alla prossima fase della nostra espansione”, ha commentato Alex Rosenberg, PhD, CEO e cofondatore di Parse.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita