Aggiornamento aziendale per Kinaxis

Robert Courteau nominato presidente esecutivo, Angel Mendez nominato direttore indipendente principale

OTTAWA, Ontario: Kinaxis Inc.® (TSX:KXS) leader globale nell'orchestrazione della supply chain end-to-end, annuncia oggi un aggiornamento sulla propria attività.

L'azienda annuncia oggi la nomina di Robert Courteau a presidente esecutivo di Kinaxis, con effetto immediato, che ricoprirà questo ruolo fino a quando non sarà nominato un CEO permanente. Kinaxis ha annunciato in precedenza che John Sicard terminerà il proprio mandato alla fine del 2024 e la ricerca del suo successore è in corso. In qualità di presidente esecutivo, Courteau continuerà a lavorare a stretto contatto con John Sicard e con il team di leadership senior per guidare la strategia dell'azienda fino alla nomina di un nuovo CEO.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita