Axelspace Holdings dà il benvenuto ai nuovi azionisti provenienti dai fondi CVC di ANA Holdings, JGC & JGC Holdings e Fukoku Mutual Life Insurance per accelerare l'espansione dell'attività

TOKYO: Axelspace Holdings Corporation (Axelspace HD) annuncia che, grazie al trasferimento di azioni da parte degli azionisti esistenti, tre società sono diventate nuovi azionisti: ANA Future Frontier Fund L.P. (ANA Future Frontier Fund), JGC MIRAI Innovation Fund L.P. (JGC MIRAI Innovation Fund) e FUKOKU -THE MUTUAL for Next 100 Fund L.P. (TMN100).

Annuncio di Axelspace

https://www.axelspace.com/news/news_20240917/

L'ANA Future Frontier Fund, creato da ANA Holdings Inc. (ANAHD) nell'aprile del 2024, mira ad accelerare la creazione di nuove attività e a rafforzare le attività non legate al trasporto aereo per garantire nuove opportunità di guadagno.

