Tal Rosenberg guiderà Apollo Intelligence in qualità di nuovo amministratore delegato

Con 25 anni di esperienza alla guida di aziende di analisi e tecnologiche ad alte prestazioni in ambito sanitario, Rosenberg accelererà la trasformazione digitale di Apollo per offrire approfondimenti in tempo reale ai clienti del settore delle scienze della vita e della sanità.

BOSTON: Apollo Intelligence (Apollo), fornitore leader a livello globale di informazioni di alta qualità e in tempo reale per i settori delle scienze della vita e della sanità, annuncia la nomina di Tal Rosenberg in qualità di amministratore delegato.

Rosenberg è un dirigente del settore tecnologico con un'eccezionale esperienza nell'utilizzo dei dati e della tecnologia per trasformare le aziende nel settore delle scienze della vita, sia per le società Fortune 100 che per quelle sostenute da PE. Conosciuto per la capacità di ispirare i team a guidare innovazioni digitali e orientate al cliente, si dedicherà allo sviluppo della crescita attraverso l'espansione delle capacità e delle offerte della piattaforma tecnologica Apollo.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita