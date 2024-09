Xsolla presenterà varie soluzioni per l’attivazione pensate per i creatori di contenuti al TwitchCon 2024 di San Diego

Essere pagati per promuovere i giochi che si apprezzano di più grazie alla rete di partner Xsolla e offrire in streaming i contenuti creati tramite varie console con Lightstream

SAN DIEGO: Xsolla, un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi, è lieta di annunciare la sua partecipazione al TwitchCon 2024, allo stand 1515, dal 20 al 22 settembre a San Diego, in California. Quest’anno Xsolla presenterà e dimostrerà un’interessantissima strategia di attivazione dei contenuti studiata per connettersi con creatori, giocatori e influencer, illustrando la potenza dell’ecosistema Xsolla – la rete di partner Xsolla e Lightstream.

Durante il fine settimana Xsolla e Lightstream (rilevata da Xsolla a ottobre 2023) ospiteranno eventi esclusivi, offrendo un’opportunità unica di fare networking ed esplorare i vantaggi di unirsi alla rete di partner Xsolla. I partecipanti possono visitare lo stand Xsolla e grazie alle stazioni demo lì presenti sperimentare personalmente come le soluzioni Lightstream e della rete di partner Xsolla possono consentire ai creatori di contenuti di ampliare la loro influenza e monetizzare i contenuti più efficacemente e facilmente.

I partecipanti al TwitchCon riceveranno borse in edizione limitata, offerte esclusive e promozioni speciali una volta iscrittisi presso lo stand Xsolla, dove Xsolla presenterà anche un’attivazione della sponsorizzazione live, offrendo un’esperienza interattiva perfezionata dalle funzionalità Lightstream che ne sottolineano l’impegno a rendere più autonoma la community dei creatori di contenuti

Berkley Egenes, Direttore marketing e Chief Growth Officer presso Xsolla, ha così commentato l’evento: “TwitchCon è la piattaforma perfetta per connettersi con la community di creatori contenuti e dimostrare il valore unico di Xsolla e Lightstream. Siamo lietissimi di poterci incontrare con le persone di straordinario talento presenti al TwitchCon e offrire loro varie opportunità per portare a un livello superiore i contenuti che creano e ampliare la loro sfera d’influenza tramite la rete di partner Xsolla”.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda globale per il commercio di videogiochi con una serie robusta e potente di strumenti e servizi progettati specificamente per il settore. Dalla sua fondazione nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori ed editori di videogiochi di tutte le dimensioni a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro giochi a livello globale e su più piattaforme. In qualità di leader innovativo nel settore del commercio dei giochi, la missione di Xsolla è quella di risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche della distribuzione, del marketing e della monetizzazione a livello globale, per aiutare i nostri partner a raggiungere più aree geografiche, generare più entrate e creare relazioni con i giocatori di tutto il mondo. Con sede centrale a Los Angeles, in California, e uffici a Montreal, Londra, Berlino, Seul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo e in altre città del mondo, Xsolla supporta importanti titoli di gioco come Valve, Twitch, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

