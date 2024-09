Terraformation lancia ufficialmente Terraware, colmando così il divario tecnologico nella riforestazione globale

Terraware è il primo software open source di gestione forestale completo, costruito da forestali, per forestali, per migliorare l'efficienza e la reportistica.

KAILUA-KONA, Hawaii: Oggi Terraformation, un'azienda che si occupa di ripristino di foreste autoctone che affrontano i cambiamenti climatici, ha annunciato il lancio ufficiale di Terraware, la sua piattaforma globale di gestione forestale. Creato da forestali, per forestali, il software consente ai team forestali di tutto il mondo di gestire ogni fase dei progetti di ripristino, dalla pianificazione del sito alla raccolta dei semi, alla gestione del vivaio, al monitoraggio del carbonio e alla semina. La solida piattaforma semplifica la raccolta dei dati e la stesura dei rapporti e colma il divario tra il telerilevamento e i dati sul posto, fornendo un quadro più chiaro della salute e dei progressi delle foreste.

“Il rimboschimento su larga scala richiede molto lavoro e il settore forestale presenta un notevole divario tecnologico. Terraware traduce i metodi scientifici per la gestione e la misurazione dei progetti forestali in dati semplici e accessibili e in passi d'azione digeribili per le organizzazioni forestali”, ha dichiarato Yishan Wong, fondatore e CEO di Terraformation. “Questo tipo di tecnologia è una componente fondamentale nell'impegno globale di bloccare il cambiamento climatico attraverso la riforestazione ed è per questo che abbiamo deciso consapevolmente di renderla disponibile a tutti”.

Il ripristino di una foresta ricca di biodiversità comporta una serie di attività complesse e lunghe: la mappatura delle aree di impianto, l'approvvigionamento di sementi autoctone, la gestione dei vivai, il monitoraggio dei progressi dell'impianto, l'adattamento ai cambiamenti delle condizioni e altro ancora. Grazie ad anni di ricerche approfondite e all'esperienza di progetti forestali reali, Terraformation ha individuato la necessità di strumenti avanzati e di facile utilizzo per sostenere l'intero processo di riforestazione. Quanto era nato come uno strumento per la raccolta dei semi si è evoluto in una piattaforma di gestione forestale completa che può essere sfruttata dai team forestali così come dagli investitori e dai finanziatori dei progetti.

Terraware è stato sviluppato e testato con i principali partner e oltre 300 organizzazioni in 60 Paesi si sono registrate per utilizzare Terraware. Le caratteristiche principali del software includono:

Strumenti di gestione del progetto per le squadre di restauro forestale : Terraware semplifica i processi di pianificazione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti, riducendo gli oneri amministrativi e liberando risorse per concentrarsi sul lavoro sul campo.

: Terraware semplifica i processi di pianificazione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti, riducendo gli oneri amministrativi e liberando risorse per concentrarsi sul lavoro sul campo. Reporting senza soluzione di continuità per donatori e investitori : grazie a strumenti quali i modelli di reportistica automatizzati e un portale per i finanziatori, Terraware garantisce a tutti gli stakeholder l'accesso a informazioni accurate e aggiornate sullo stato dei progetti, favorendo la fiducia e la trasparenza e consentendo un migliore processo decisionale. (Disponibile per i partner Acceleratre di Terraformation)

: grazie a strumenti quali i modelli di reportistica automatizzati e un portale per i finanziatori, Terraware garantisce a tutti gli stakeholder l'accesso a informazioni accurate e aggiornate sullo stato dei progetti, favorendo la fiducia e la trasparenza e consentendo un migliore processo decisionale. (Disponibile per i partner Acceleratre di Terraformation) Monitoraggio della sopravvivenza per i gestori di banche dei semi e vivai: fornendo tracciabilità e monitoraggio dettagliati delle piante nel passaggio dalla germinazione dei semi alle piantine e infine alle piante nel campo, Terraware aiuta i forestali a ottimizzare ogni parte del loro progetto, a identificare prima i problemi, a ridurre gli sprechi e a diminuire i costi.

fornendo tracciabilità e monitoraggio dettagliati delle piante nel passaggio dalla germinazione dei semi alle piantine e infine alle piante nel campo, Terraware aiuta i forestali a ottimizzare ogni parte del loro progetto, a identificare prima i problemi, a ridurre gli sprechi e a diminuire i costi. Tracciamento in tempo reale per i tecnici sul campo: la capacità di Terraware di tracciare i dati dal seme alla maturità della foresta permette ai forestali di prendere decisioni informate e di adattare le pratiche di gestione in base alle realtà sul campo, creando così foreste più resistenti e ottenendo tassi di successo più elevati.

“Le informazioni che otteniamo da Terraware sono preziose. Non solo semplifica il monitoraggio dei nostri progetti, ma ha anche permesso al nostro team di prendere decisioni informate, assicurando che i nostri progetti di restauro rimangano in linea con gli obiettivi prefissati.” - Benson Tilya, Analista della Banca dei Semi e Responsabile della Conservazione, Saving Africa's Nature (SANA)

Terraware è attualmente utilizzato da organizzazioni forestali e di conservazione, tra cui i partecipanti al Forest Accelerator “Seed to Carbon” di Terraformation, un programma incentrato sulla biodiversità e finanziato dal carbonio che supporta i team forestali con le competenze, gli strumenti e l'accesso ai finanziamenti in modo da creare progetti investibili. Terraformation ha recentemente accolto nella sua quarta coorte sette team provenienti dal Brasile, dalla Colombia, dal Ghana, dal Kenya e dalla Tanzania e sta attualmente accettando le candidature per la prossima coorte di team forestali.

Grazie a Terraware, gli investitori e i team di sostenibilità aziendale che sostengono i progetti Accelerator di Terraformation hanno accesso a dati solidi e trasparenti, che offrono approfondimenti dettagliati in tempo reale fin dall'inizio di un progetto di alta qualità con certificazione CO2, aiutandoli a sentirsi sicuri del successo dei loro investimenti. Il software fornisce soluzioni di tracciamento degli impianti che corrispondono alle più recenti metodologie di certificazione del carbonio di enti come Verra.

Terraware è accessibile su https://terraware.io e come app mobile ( iOS e Android), con opzioni di raccolta dati offline per funzioni essenziali come la raccolta dei semi e il tracciamento delle piante.

Per saperne di più su Terraformation e sul suo software leader del settore, visitate il sito: https://terraformation.com/terraware

Informaizoni su Terraformation

Terraformation è un'azienda di restauro di foreste autoctone che affronta i cambiamenti climatici espandendo rapidamente progetti di foreste biodiverse su larga scala. Il nostro portafoglio di progetti di alta qualità è pensato per ripristinare foreste autoctone in grado di rimuovere elevate quantità di anidride carbonica dall'atmosfera, rinnovare gli ecosistemi, migliorare la biodiversità e la resilienza al clima e produrre molteplici benefici per la comunità. I nostri team di progetto hanno piantato oltre un milione di alberi autoctoni e biodiversi, immagazzinato 131 milioni di semi, sostenuto 19 progetti forestali e creato oltre 700 posti di lavoro grazie alle attività di riforestazione in tutto il mondo.

Il nostro approccio multiforme fornisce ai team forestali locali formazione, tecnologia e accesso al capitale per garantire trasparenza e successo a lungo termine. Sostenendo i nostri progetti forestali, le aziende possono affrontare direttamente il cambiamento climatico e compensare le emissioni di carbonio, trasformando al contempo gli ecosistemi e le comunità.

Fondata nel 2020, Terraformation riunisce esperti in scienze forestali, mercati del carbonio, operazioni e sviluppo aziendale per offrire un approccio unico per l'accelerazione delle soluzioni climatiche scalabili ed efficaci.

Fonte: Business Wire

