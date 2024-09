Armis premiata con un SC Award per la migliore soluzione di gestione delle vulnerabilità

Armis Centrix™ for VIPR Pro – Prioritization and Remediation si aggiudica un ambitissimo riconoscimento nel settore

SAN FRANCISCO: Armis, la società di asset intelligence per la cybersecurity, oggi ha annunciato la vincita di un SC Award per Best Vulnerability Management Solution (Migliore soluzione di gestione delle vulnerabilità) per Armis Centrix™ for VIPR Pro – Prioritization and Remediation (VIPR Pro). La soluzione di Armis ha superato gli altri candidati al SC Award per i suoi progressi ineguagliati che vanno oltre le tradizionali soluzioni di gestione delle vulnerabilità e aiuta i team di sicurezza a identificare, consolidare, contestualizzare e assegnare priorità ai risultati di sicurezza in tutte le fonti. Questo consente ai team di comprendere in maniera olistica il rischio alla superficie di attacco e automatizzare i loro programmi di ripristino.

Fonte: Business Wire

