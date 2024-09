Uniphore presenta X-Stream che rivoluzionerà la trasformazione digitale delle imprese tramite il servizio knowledge-as-a-service

PALO ALTO, California: Uniphore, una delle più grandi imprese di servizi aziendali nativi con l’IA, ha lanciato X-Stream, un’innovativa piattaforma che industrializza la conversione di dati multimodali sia strutturati che non strutturati in conoscenze per specifici domini nell’ambito aziendale. X-Stream rende possibile il modello di servizio knowledge-as-a-service, riunendo potenti strumenti, connettori e controlli che consentono alle aziende di creare le loro applicazioni IA e definire i risultati del business.

Ospitata come un livello essenziale nella Uniphore X-Platform, X-Stream consentirà alle aziende di avvicinarsi alla sovranità dell’IA. È il più recente in una serie di annunci di prodotti dall’impresa il cui focus è mettere in grado le aziende di sfruttare i dati provenienti da varie fonti come i servizi di gestione dei contenuti e quelli di gestione dei rapporti con i clienti (CRM), data warehouse e applicazioni commerciali per dare impulso alla loro trasformazione digitale.

Fonte: Business Wire

