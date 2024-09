NetApp sigla un accordo di collaborazione strategica volto con AWS a perfezionare i servizi riguardanti dati basati sul cloud

L’accordo di collaborazione strategica concluso con AWS permetterà di offrire prestazioni e scalabilità per i moderni carichi di lavoro relativi ai dati come l’IA generativa

SAN JOSE, California: NetApp® (NASDAQ: NTAP), azienda che sviluppa un’infrastruttura dati intelligente, oggi ha annunciato l’espansione del rapporto stretto oltre un decennio fa con Amazon Web Services (AWS) per consentire a clienti in comune di continuare ad alimentare la crescita del business e l’innovazione nell’era dell’intelligenza artificiale (IA). La sigla di un nuovo accordo di collaborazione strategica (SCA) è basata sull’impegno ad avvantaggiare i clienti in comune accelerando le attività riguardanti l’IA generativa, semplificando le transazioni e creando valore per le operazioni sul cloud (CloudOps).

NetApp e AWS collaborano da più di un decennio per accelerare congiuntamente l’innovazione per migliaia di clienti in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire

