SLB e NVIDIA collaborano allo sviluppo di soluzioni di IA generativa per il settore energetico

La collaborazione accelererà e diffonderà l'adozione di modelli di base IA specifici per il settore energetico sulle piattaforme di SLB

MONACO: L'azienda globale di tecnologie energetiche SLB (NYSE: SLB) sta consolidando la sua collaborazione di lunga data con NVIDIA per sviluppare soluzioni di intelligenza artificiale generativa per il settore energetico.

La collaborazione accelera lo sviluppo e l'adozione di modelli di base di IA generativa specifici per il settore nelle piattaforme globali di SLB, tra cui la piattaforma digitale Delfi™ e la piattaforma di dati e IA Lumi™, sfruttando NVIDIA NeMo™, parte della piattaforma software NVIDIA AI Enterprise, per sviluppare IA generativa personalizzata che può essere eseguita nel data center, in qualsiasi cloud o nell'edge.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita