Matchday Champions, un nuovo tipo di gioco di football è ora disponibile in tutto il mondo; parte con l'evento nella partita presentato dalla superstar del calcio Alexia Putellas e dalla mega influencer Celine Dept

Primo nel suo genere, gratuito, basato su figurine, il gioco di simulazione di calcio potenziato dall'intelligenza artificiale (IA) si basa sul Play Time di Lionel Messi, con licenza ufficiale della FIFA e di FIFPRO

SAN FRANCISCO: Matchday, lo sviluppatore di giochi mobili innovativi per i cinque milioni di fan del football, ha debuttato il suo ultimo titolo, Matchday Champions. Oggi, il gioco è alle prime fasi in tutto il mondo, e celebra con “Copa Alexia x Céline” a tempo limitato, una gara di un tipo in gioco ospitato dalla campionessa mondiale di calcio spagnola Alexia Putellas, e dalla seguitissima influencer belga Celine Dept.

Fonte: Business Wire

