Alvaria Workforce Enterprise Suite diventa Aspect

L’impresa sarà guidata nella nuova era di crescita da Darryl Kelly, appena nominato Amministratore delegato

ATLANTA: Alvaria, pioniere della tecnologia dell’esperienza del cliente presso i call center e della gestione della forza lavoro, che serve sia multinazionali sia brand in rapida crescita nel settore consumer, annuncia la rinascita di Aspect in risposta alla propria crescita accelerata e a una domanda di strumenti più complessi a supporto della forza lavoro ibrida, in remoto e di persona. Aspect incapsula Alvaria Enterprise Workforce Suite e opererà come un’affiliata Alvaria.

Aspect ritorna al portafoglio del brand con una suite di prodotti moderna e innovativa, che comprende la sua piattaforma di nuova generazione WorkforceOS basata sull’analisi predittiva e con la missione di umanizzare l’economia dei servizi.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita