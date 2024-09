Vodafone e Intelsat ampliano i servizi di connettività satellitare per i settori privato e pubblico

LONDRA: Vodafone e Intelsat, operatore di una grande rete terrestre e satellitare integrata, oggi hanno ampliato la loro partnership per offrire una copertura più ampia di servizi di connettività satellitare mobile e temporanea a imprese che operano in aree di difficile accesso o in zone colpite da disastri.

L’accordo ampliato completerà le reti terrestri Vodafone offrendo alle imprese connettività a larga banda in aree remote e non servite adeguatamente affinché aziende, governi e organizzazioni benefiche possano supportare varie applicazioni come il monitoraggio di carichi preziosi, la connessione con sedi nuove o temporanee, assicurando ulteriore resilienza e rispondendo a situazioni di emergenza.

Vodafone sta aggiungendo il portafoglio Intelsat Flex alla propria gamma completa di prodotti per connettività satellitare mirata ai settori privati e pubblici in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire

