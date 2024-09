Zambon sceglie Kinaxis per aumentare la trasparenza nella catena di fornitura globale

La multinazionale farmaceutica italiana cerca di ottenere chiarezza nella complessità che ha seguito l’ampliamento del portafoglio di prodotti

OTTAWA, Ontario: Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), una delle principali imprese internazionali nell’orchestrazione della catena di fornitura end-to-end, oggi ha annunciato di essere stata prescelta da Zambon, una multinazionale farmaceutica impegnata a innovare nelle terapie e nell’attenzione necessaria per migliorare le vite dei pazienti, per consentirle di orchestrare la visibilità e trasparenza complete nella sua vasta catena di fornitura globale.

Con 23 affiliate, presenza dei prodotti in 87 paesi e stabilimenti di produzione in tre continenti, la complessità della catena di fornitura di questa multinazionale italiana richiede un approccio unico al bilanciamento della domanda e dell’offerta dei suoi prodotti.

Fonte: Business Wire

