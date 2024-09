ZOLL arruola il primo paziente nell'innovativo studio clinico commerciale di registrazione SSCORE al Minneapolis Heart Institute presso l'Abbott Northwestern Hospital (Minneapolis, MN)

L'obiettivo dello studio è fornire dati di conferma sui vantaggi clinici della SuperSaturated Oxygen Therapy (ossigenoterapia supersaturata) per i pazienti post-infarto e i vantaggi finanziari per gli istituti sanitari

CHELMSFORD, Mass.: ZOLL®, un'azienda Asahi Kasei che produce dispositivi medici e relative soluzioni di software, ha annunciato oggi che il primo paziente è stato arruolato nello studio clinico di registrazione Super Saturated oxygen Comprehensive Observational REgistry (SSCORE). L'obiettivo dello studio prospettico è fornire ulteriore evidenza dell'efficacia della SuperSaturated Oxygen (SSO 2 ) Therapy per ridurre l'insufficienza cardiaca e la mortalità dei pazienti affetti da infarto miocardico con elevazione del tratto ST (LAD STEMI), il tipo più grave di infarto miocardico. L'infarto miocardico LAD STEMI è una patologia associata a un elevato indice di mortalità. Inoltre, SSCORE raccoglierà dati per fornire l'evidenza del potenziale miglioramento dei complessivi costi sanitari associati alla prevenzione dell'insufficienza cardiaca rispetto a una vita di strategie terapeutiche palliative.

Il Minneapolis Heart Institute presso l'Abbott Northwestern Hospital, un partner di Allina Health con diverse sedi Minneapolis, Minnesota, è uno dei primi istituti sanitari ad adottare la rivoluzionaria SSO2 Therapy, guadagnando così una posizione di rilievo come primo centro di arruolamento di pazienti nello studio.

“Questi pazienti con occlusione della LAD (arteria discendente sinistra) sono a forte rischio. Aprire l'arteria è il primo passo, ma utilizzare la terapia SSO2 per ridurre ulteriormente le dimensioni dell'infarto è essenziale. Questo paziente aveva un'occlusione acuta prossimale della LAD e ho voluto dargli la migliore possibilità di preservare la funzione cardiaca”, ha dichiarato il Dr. M. Nicolas Burke, Direttore del Servizio di emergenza cardiovascolare presso Abbott Northwestern, che ha trattato il primo paziente arruolato nello studio SSCORE negli Stati Uniti.

“Arruolare il primo paziente nello studio SSCORE segna un traguardo significativo nella promozione dell'utilizzo della SuperSaturated Oxygen Therapy per trattare i casi più gravi di infarto cardiaco", ha dichiarato Matt Rochner, General Manager di ZOLL TherOx. "La SSO2 Therapy ha il potenziale non solo di migliorare i risultati per i pazienti, banche di ridurre i costi a lungo termine della gestione dello scompenso cardiaco, pura sfida solitaria significative. La nostra collaborazione con il Minneapolis Heart Institute e Allina Health ci consente di portare avanti questa tecnologia all'avanguardia raccogliendo ulteriori dati clinici basati sull'evidenza ed economici, posizionando la SSO2 Therapy per diventare lo standard terapeutico per i pazienti colpiti da attacco cardiaco LAD STEMI".

I pazienti colpiti da infarto cardiaco LAD STEMI hanno indici di mortalità più elevati rispetto ad altri tipi di infarto cardiaco. La SSO2 Therapy è il primo e unico trattamento approvato dall'FDA ad avere fornito le prove cliniche di riduzione significativa del danno al muscolo cardiaco in pazienti post-infarto dopo un'angioplastica coronarica con stenting.1 L'entità del danno subito dal muscolo cardiaco è un forte fattore predittivo di complicanze future, quali ricoveri ripetuti e sviluppo di insufficienza cardiaca.2

La SSO2 Therapy è indicata come trattamento aggiuntivo per i pazienti con LAD STEMI trattati con stenting tradizionali entro sei ore dalla comparsa di dolore toracico. La terapia fornisce elevati livelli di ossigeno disciolto (7–10 volte la quantità normalmente presente nella circolazione sanguigna) direttamente al muscolo cardiaco danneggiato, successivamente all'apertura dell'arteria coronarica mediante angioplastica e posizionamento di stent. La sicurezza e l'efficacia della SSO2 Therapy nel ridurre le dimensioni dell'infarto, un forte fattore predittivo di successive complicanze, sono state dimostrate in diversi studi clinici.1,3-6

“L'attenzione alla riduzione delle dimensioni dell'infarto e al miglioramento della funzione microvascolare con la SSO2 nel laboratorio di cateterizzazione cardiaca rispetto alle cure palliative della malattia è una strategia logica attesa da tempo in questo campo”, ha dichiarato il Dr. Jay Traverse, Ricercatore Principale e Ricercatore presso Allina Minneapolis Heart Institute Foundation, e Cardiologo interventista presso Allina Minneapolis Heart Institute. “Gli indici di ricoveri ripetuti costantemente elevati per questi pazienti, che spesso sviluppano insufficienza cardiaca a seguito di stenting della LAD come trattamento convenzionale, rappresentano una sfida continua da oltre vent'anni. La SuperSaturated Oxygen Therapy ha dimostrato di essere molto promettente nell'alleviare questo problema, migliorando la qualità della vita del paziente e alleggerendo l'onere economico sul sistema sanitario in generale. Siamo entusiasti di partecipare a questo studio clinico e impazienti di vedere risultati positivi”.

Informazioni su ZOLL

ZOLL®, un’azienda di Asahi Kasei, sviluppa e commercializza dispositivi medici e soluzioni software che contribuiscono a migliorare le cure d’emergenza e aiutano a salvare vite umane, migliorando al contempo l’efficienza clinica e operativa. Con prodotti per defibrillazione e monitoraggio cardiaco, miglioramento della circolazione e feedback sulla RCP, terapia con ossigeno supersaturo, gestione dei dati, ventilazione, gestione della temperatura terapeutica e diagnosi e trattamento dell’apnea notturna, ZOLL offre una serie completa di tecnologie che aiutano medici, servizi d’emergenza e vigili del fuoco, ma anche i soccorritori laici, a migliorare gli esiti per i pazienti in condizioni cardiopolmonari critiche. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.zoll.com.

Informazioni su Asahi Kasei

Il Gruppo Asahi Kasei contribuisce a salvare vite e migliorare il benessere delle persone in tutto il mondo. Dalla sua fondazione nel 1922, con l’attività della fibra di cellulosa e ammoniaca, Asahi Kasei ha registrato una crescita costante grazie alla trasformazione proattiva del suo portfolio di attività per rispondere alle esigenze mutevoli di ogni epoca. Con oltre 49.000 dipendenti in tutto il mondo, l’azienda contribuisce a creare una società sostenibile offrendo soluzioni che puntano a risolvere alcune sfide a livello mondiale con i suoi tre settori di attività: Materiali, Casa e Assistenza sanitaria. Le sue attività sanitarie comprendono dispositivi e sistemi per le cure d’emergenza in situazioni acute, la dialisi, l’aferesi terapeutica, le trasfusioni e la produzione di soluzioni bioterapeutiche, oltre che di farmaci e di reagenti per impiego diagnostico. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.asahi-kasei.com.

Asahi Kasei si dedica inoltre a iniziative di sostenibilità e contribuisce al raggiungimento di una società a zero emissioni di carbonio entro il 2050. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.asahi-kasei.com/sustainability/.

Fonte: Business Wire

