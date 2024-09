Lifezone Metals annuncia l'avvio del processo di finanziamento per il progetto Kabanga Nickel in Tanzania

La U.S. International Development Finance Corporation ha presentato una lettera di interesse per la richiesta di prestito

Societe Generale nominata consulente finanziario leader

NEW YORK: Chris Showalter, CEO di Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM), è lieto di annunciare che Lifezone, in collaborazione con BHP, ha dato formalmente inizio al processo di finanziamento per il progetto Kabanga Nickel in Tanzania. Inoltre, Lifezone ha ricevuto una lettera di interesse dalla U.S. International Development Finance Corporation (DFC) che ha espresso il suo interesse a tenere in considerazione il progetto per i prestiti come parte del pacchetto di finanziamento del progetto.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita