Rochester Electronics collabora con MaxLinear per garantire il supporto continuo del ciclo di vita dei prodotti

NEWBURYPORT, Mass.: MaxLinear, Inc., leader del settore nei circuiti integrati analogici e a segnali misti ad alte prestazioni per soluzioni di connettività, ha avviato una collaborazione con Rochester Electronics per garantire la gestione continua del ciclo di vita e il supporto ai clienti per la loro gamma di prodotti SHDSL.

Rochester Electronics, LLC offre la più grande fonte continua di semiconduttori a livello globale, fornendo dispositivi autorizzati, tracciabili, certificati e garantiti al 100%. Rochester si concentra sul prolungamento della disponibilità dei prodotti con ciclo di vita obsoleto, oltre a fornire supporto per i prodotti con ciclo di vita attivo.

MaxLinear è un'azienda leader nel mercato SHDSL da oltre dieci anni. Le soluzioni dell'azienda sono state utilizzate in numerosi sistemi di telecomunicazione e industriali datati, tra cui reti di accesso, apparecchiature presso i locali dei clienti e reti industriali. I dispositivi offrono un'ampia gamma di funzioni, quali:

Point-to-Multipoint (DSLAM)

Linea condivisa SHDSL

Anello SHDSL con capacità Add-drop

SHDSL con prestazioni a lunga distanza (1536 kbit/sec a 22 km)

Estensore Ethernet (300 kbit/sec a 50 km)

Rochester supporta i transceiver SHDSL PEF2x628E (Socrates-e) di MaxLinear. Questi dispositivi possono operare in modalità completamente compatibile con pin, software e firmware come sostituti drop-in dei transceiver PEF2x624. Inizialmente, il PEF2x624 era la scelta principale nelle SHDL per le esigenze TDM, in quanto conforme agli standard ITU-T G.991.2.bis (G.SHDSL.bis) ed ETSI TS 101524. La famiglia PEF2x628E (Socrates-e), lanciata più tardi, soddisfaceva le esigenze delle applicazioni EFM/ATM/HDLC. La famiglia ha aggiunto la funzionalità TC-layer per supportare Ethernet in the first mile (EFM), TM-TC, HDLC-TC e TDM/EFM Dual Bearer conformi allo standard IEEE 802.3ah.

La vita utile prevista per numerose applicazioni è di 10-20 anni. Considerata la complessità del firmware e del supporto software, le riprogettazioni vanno evitate.

Per offrire ai clienti le migliori soluzioni a lungo termine, MaxLinear si è rivolta a Rochester Electronics. Rochester ha creato il proprio inventario utilizzando gli ultimi materiali disponibili dei wafer per supportare le richieste continue dei clienti in base all'ordine di arrivo.

Codice articolo Descrizione Sostituzione drop-in per PEF24628E Transceiver SHDSL a 4 canali (Socrates-4e) PEF24624E (SDFE-4) PEF22628E Transceiver SHDSL a 2 canali (Socrates-2e) PEF22624E (SDFE-2) PEF21628E Transceiver SHDSL a 1 canale (Socrates-1e) PEF21624E (SDFE-1)

Rochester Electronics è specializzata nella gestione e nel supporto di dispositivi legacy e a fine vita (EOL). Siamo orgogliosi di collaborare con MaxLinear, un leader del settore altamente rispettato nella produzione di circuiti integrati analogici e a segnali misti ad alte prestazioni per soluzioni di connettività. Insieme, forniremo ai nostri clienti un supporto continuo e prolungato per la gamma di prodotti SHDSL.

- Alexander Stempfle, Direttore di Rochester Electronics, Sviluppo fornitori - EMEA

Informazioni su Rochester Electronics

Rochester Electronics offre la più grande fornitura continua di semiconduttori a livello globale, autorizzata al 100% da più di 70 produttori leader di semiconduttori.

In qualità di distributore di stoccaggio di produttori originali, Rochester dispone di più di 15 miliardi di dispositivi in magazzino, che includono 200.000 codici articolo: fornisce la più ampia gamma di semiconduttori a fine vita (EOL) e di semiconduttori attivi a livello mondiale.

Come produttore di semiconduttori su licenza, Rochester ha prodotto oltre 20.000 tipi di dispositivi. Con oltre 12 miliardi di die in stock, è in grado di produrre più di 100.000 tipi di dispositivi. Rochester offre una gamma completa di servizi di produzione che comprende progettazione, lavorazione dei wafer, assemblaggio, collaudo, affidabilità e registrazione della proprietà intellettuale. Fornisce soluzioni da singole a completamente "chiavi in mano", consentendo un time to market più rapido.

Rochester incarna la soluzione per il ciclo di vita dei semiconduttori e nessun’altra azienda può competere con la vasta gamma di prodotti, servizi a valore aggiunto e soluzioni di produzione di Rochester.

Con personale di vendita diretta e di supporto in tutti i principali mercati, il nostro obiettivo è soddisfare le tue esigenze telefonicamente o tramite le nostre piattaforme di e-commerce, sempre e ovunque.



Info su MaxLinear, Inc.

MaxLinear, Inc. (Nasdaq: MXL) è un fornitore leader di circuiti integrati a radiofrequenza (RF), analogici, digitali e a segnali misti per l'accesso e la connettività, infrastrutture cablate e wireless e applicazioni industriali e multimercato. MaxLinear ha sede a Carlsbad, California.



MaxLinear, il logo MaxLinear e qualsiasi altro marchio di MaxLinear sono proprietà di MaxLinear, Inc. o di una delle sue filiali negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti i diritti riservati.



