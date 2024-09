HORNBACH Baumarkt Seleziona Blue Yonder per Accelerare la Strategia Omni-Channel e Customer-Centric

Il principale rivenditore tedesco di fai-da-te sfrutterà i microservizi di Blue Yonder Commerce per offrire ai clienti la modalità "order by, get by" con l’obbiettivo di ottimizzare l'evasione degli ordini e migliorare la soddisfazione del cliente.

BORNHEIM, Germania e DALLAS: Oggi, i retailer devono concentrarsi costantemente sulle esigenze dei loro clienti se vogliono avere successo – anche in futuro. L'innovazione tecnologica sta accelerando. I consumatori vogliono essere liberi di decidere di fare acquisti in modalità omnicanale. I retailer si concetrano sempre più sull’innovazione, aggiungendo nuovi servizi per offrire esperienze che i consumatori amano, ma spesso si trovano ad affrontare costi di innovazione troppo alti perché il loro stack tecnologico non è stato costruito per soddisfare l’esperienza di acquisto di consumatori sempre più esigenti.

Ecco perché, come pioniere nell'innovazione e uno dei principali rivenditori di fai-da-te in Europa, HORNBACH Baumarkt ha selezionato Blue Yonder Inventory e Commits Services, parte delle soluzioni di gestione degli ordini di Blue Yonder.

HORNBACH Baumarkt è la più grande e importante sussidiaria di HORNBACH Holding. HORNBACH Baumarkt gestisce megastore di fai-da-te con centri giardinaggio e negozi online in nove paesi europei. Il segmento retail di fai-da-te rappresenta circa il 94% delle vendite consolidate dell'azienda, con quasi la metà di esse generate in Germania. Misurato in termini di produttività, HORNBACH Baumarkt è il retailer del fai-da-te numero 1 in Germania per vendite per metro quadrato, seguendo i principi di calcolo dell'organizzazione di settore BHB. Oltre alla rete di punti vendita, HORNBARCH Baumarkt gestisce un canale e-commerce, inclusa l’opzione click & collect, che rappresenta circa il 13% delle vendite totali. Il retailer offre una media di 50.000 articoli nei suoi negozi fisici e fino a 290.000 articoli online.

Data la forte cultura orientata al cliente dell'azienda e la rilevanza strategica delle sue vendite online, HORNBACH Baumarkt ha deciso di ottimizzare l'esperienza di ordine omni-channel, dalla ricerca all'acquisto, fino alla consegna. Coinvolgendo i clienti con informazioni affidabili all'inizio del percorso di acquisto, HORNBACH Baumarkt aumenterà la conversione e offrirà esperienze di acquisto più soddisfacenti.

HORNBACH Baumarkt ha scelto Blue Yonder per il suo approccio differenziato all'ottimizzazione delle operazioni omni-channel, per la profonda comprensione del processo di acquisto e, infine, per la una visione strategica unica sul il futuro della supply chain.

I servizi Blue Yonder Inventory e Commits permetteranno a HORNBACH Baumarkt di:

Dare potere ai clienti con opzioni, conoscenza e scelta, offrendo un'esperienza coerente e senza attriti, migliorando così la soddisfazione del cliente.

Fornire visibilità e disponibilità dell'inventario, in tempo reale e a livello di rete su tutti i canali.

Ottimizzare l'evasione degli ordini, tenendo conto dei costi, della capacità, del tempo e di altri parametri aziendali.

Guidare l'innovazione rapida per i servizi rivolti ai clienti, modernizzando allo stesso tempo lo stack tecnologico.

"Come parte della nostra strategia di Retail Interconnesso, diamo priorità alla soddisfazione del cliente e valutiamo continuamente i nostri processi per migliorare l'esperienza del cliente," ha detto Nils Hornbach, membro del Consiglio di Amministrazione, HORNBACH Baumarkt AG. "Una valutazione interna aveva messo in evidenza la necessità di un ulteriore sviluppo per migliorare la gestione degli ordini attraverso i canali e fornire un percorso di acquisto omni-channel senza soluzione di continuità. Dopo una valutazione approfondita dei fornitori, abbiamo selezionato Blue Yonder per la loro competenza specializzata e per le funzionalità specifiche della soluzione di order managment. L’ architettura e la tecnologia delle soluzioni di Blue Yonder garantiscono tempi rapidi, scalabilità e prestazioni, rendendo Blue Yonder il nostro vendor di elezione nostra per supportare il nostro percorso di trasformazione digitale. Questo ci darà un vantaggio nel misurare la disponibilità dell’inventario e l’evasione degli ordini, creando un alto valore per i nostri clienti. Non vediamo l'ora di collaborare con il team di Blue Yonder."

L'approccio flessibile basato sui microservizi di Blue Yonder, integrato con machine learning (ML) e intelligenza artificiale (AI), aiuterà HORNBACH Baumarkt a ottimizzare l'intero percorso del cliente omni-channel, dalla scelta fino all’ evasione degli ordini. Il retailer sarà anche in grado di accelerare il proprio business nei negozio e on-line, e ottenere vantaggi concreti attraverso un modello che supporta l'implementazione rapida.

"HORNBACH Baumarkt sta guidando una trasformazione rivoluzionaria, focalizzata sulla centralità del cliente e siamo orgogliosi di accoglierli tra i nostri clienti," ha detto Gael Ramaen, vicepresidente, EMEA Retail, Blue Yonder. "Le soluzioni di gestione degli ordini di Blue Yonder sono progettate per scalare, performare e operare con i volumi più alti visti sul mercato. Possono trasformare la gestione degli ordini grazie a un approccio flessibile, in tempi rapidi. Non vediamo l'ora di supportare HORNBACH Baumarkt nell'accelerare la loro continua trasformazione digitale."

Fonte: Business Wire

