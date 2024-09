NetApp accelera i carichi di lavoro critici dello storage a blocchi con nuovi sistemi ad alte prestazioni

I progressi dell'infrastruttura dati intelligente consentono di ottenere semplicità, potenti funzionalità di fascia alta e costi contenuti per lo storage aziendale

SAN JOSE, California: NetApp® (NASDAQ: NTAP), azienda operativa nel settore delle infrastrutture intelligenti per i dati, ha annunciato oggi il lancio di nuovi sistemi di storage all-flash NetApp ASA A-Series ottimizzati per lo storage a blocchi, per consentire la modernizzazione dello storage di ogni organizzazione. Con questi nuovi sistemi e grazie ai continui miglioramenti apportati all'infrastruttura intelligente dei dati di NetApp, i clienti non dovranno più scendere a compromessi tra semplicità operativa, funzionalità di fascia alta e convenienza dello storage.

Fonte: Business Wire

