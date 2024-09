Rigaku Holdings Corporation riceve l’approvazione per la quotazione al mercato Prime della borsa di Tokyo

TOKYO: Rigaku Holdings Corporation, un partner globale nello sviluppo di soluzioni per analisi radiografiche (sede centrale: Akishima, Tokyo; presidente e Ceo: Jun Kawakami; “Rigaku”), oggi ha ricevuto l’autorizzazione per la quotazione come società Prime alla borsa di Tokyo, che diventerà effettiva il 25 ottobre 2024; le sue azioni ordinarie saranno contrattate a partire da questa data.

Nota: il presente documento è un comunicato stampa previsto per l’annuncio pubblico riguardante l’approvazione ricevuta da Rigaku per la quotazione al mercato Prime della borsa di Tokyo. Non è stato preparato allo scopo di sollecitare investimenti o qualsiasi operazione analoga, né in Giappone né all’estero.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita