Jopari collabora con HTEC per rafforzare le proprie competenze ingegneristiche

SAN MATEO, Calif.: HTEC, società globale di sviluppo di soluzioni digitali end-to-end e di servizi di ingegneria, è entusiasta di annunciare la sua partnership con Jopari SolutionsJopari è un'azienda leader nel mercato delle soluzioni tecnologiche per l'informazione sanitaria. Con un solido portafoglio di offerte innovative, Jopari assiste i gruppi di pagamento delle assicurazioni sanitarie, proprietà e sinistri, nonché i fornitori a semplificare i processi di gestione delle richieste di rimborso, degli allegati e dei pagamenti.

Nell'ambito del suo lavoro, Jopari sfrutterà le capacità ingegneristiche complete di HTEC e la profonda esperienza di dominio nei settori della tecnologia sanitaria, della finanza e delle assicurazioni per migliorare le proprie capacità e sviluppare una piattaforma di test interna. Il lavoro di HTEC contribuirà inoltre a garantire che le soluzioni di Jopari continuino a soddisfare i più elevati standard di precisione, affidabilità e conformità.

“ Data la natura altamente regolamentata e dinamica dell'interscambio di dati elettronici (EDI) in ambito medico, innoviamo e miglioriamo continuamente le nostre soluzioni per aggiungere valore al settore che siamo orgogliosi di servire. HTEC offre la competenza tecnica e la comprensione del nostro contesto aziendale e di settore, che è fondamentale per rimanere all'avanguardia delle esigenze dei clienti e delle tendenze emergenti.“ - Christian Renninger, SVP di Ingegneria di Jopari Solutions

“ Abbiamo riconosciuto in Jopari un partner che si impegna a trasformare digitalmente il panorama dell'EDI medico. Siamo entusiasti di collaborare con Jopari per la sua esperienza consolidata nella fornitura di soluzioni di elaborazione all'avanguardia, in modo da migliorare ulteriormente i loro sofisticati sistemi tramite l'integrazione di nuove funzionalità.“ - Stefan Mršić, Direttore senior della progettazione e della consegna presso HTEC.

Le due aziende sono entusiaste di questa partnership pluriennale. Jopari è inoltre impaziente di sfruttare l'esperienza di HTEC, in quanto l'azienda continua ad aiutare l'ecosistema sanitario a operare in modo più efficiente.

Informazioni su Jopari:

Jopari Solutions, Inc. è un'azienda di informatica sanitaria che fornisce prodotti innovativi per la gestione degli allegati sanitari, dei pagamenti medici flessibili e delle soluzioni integrate di conformità e del portale eBill per i mercati commerciali e governativi, per il risarcimento dei lavoratori e per i mercati dei veicoli medici. Jopari ha creato un'ampia rete che collega pagatori, fornitori, sistemi di gestione delle pratiche e centri di compensazione. Jopari offre inoltre un'eccellente flessibilità, accuratezza e conformità alle principali normative federali e statali in materia di sicurezza e privacy.

Informazioni su HTEC:

HTEC Group Inc. è un'azienda globale di servizi tecnologici premium che promuove l'evoluzione tecnologica delle organizzazioni di maggior impatto al mondo, dalle startup dirompenti alle Fortune 500. HTEC combina una profonda esperienza ingegneristica con una notevole creatività, consentendo ai suoi clienti di innovare, progettare e sviluppare tecnologie dirompenti e nuove soluzioni digitali in diversi settori.

Fonte: Business Wire

