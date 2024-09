AEM presenta al Meteorological Technology World Expo 2024 una tecnologia avanzata di rilevazione dei pericoli da molteplici origini

Nuove funzionalità lanciate sulla piattaforma AEM Elements™ migliorano la resilienza collaborativa in relazione ai rischi ambientali

VIENNA: AEM, la fonte essenziale di dati approfonditi in ambito ambientale, oggi ha annunciato al Meteorological Technology World Expo 2024 che si tiene a Vienna, in Austria, il lancio dell’innovativa tecnologia Multi-Source Hazard Detection, un pilastro dell’impegno di AEM verso la resilienza collaborativa per mettere in grado le imprese di cooperare più efficacemente fra di loro per mitigare i rischi ambientali in continuo aumento.

Ora integrata nell’applicazione AEM Elements™ 360, Multi-Source Hazard Detection migliora in misura sostanziale l’identificazione di diverse minacce ambientali e la risposta necessaria. Utilizzando dati da molteplici fonti, la tecnologia offre velocità, precisione e fiducia ineguagliate nella rilevazione di possibili pericoli in aree collegate geograficamente.

L’applicazione iniziale di questa tecnologia, Multi-Source Ignition Detection, centralizza e analizza i dati sul rischio di incendi indomabili ottenuti da una vasta gamma di tecnologie all’avanguardia – rilevazione del fumo mediante l’IA, reti di rilevazione dei fulmini, monitoraggio satellitare dei punti di pericolo, sensori della qualità dell’aria e previsioni meteorologiche relative agli incendi. Questi flussi di dati vengono utilizzati per creare riferimenti incrociati che permettono di confermare rapidamente le origini degli incendi, riducendo i falsi allarmi e i ritardi causati dal fare affidamento alla rilevazione da una sola origine.

“Guardiamo con fiducia all’opportunità di dimostrare come Multi-Source Hazard Detection stia trasformando la gestione del rischio ambientale e portando avanti il concetto di resilienza collaborativa”, spiega Mark Miller, Direttore commerciale presso AEM. “Questa innovazione consente alle imprese di condividere insight cruciali e di coordinare le risposte più efficacemente tra confini tradizionali, contribuendo a mitigare gli impatti in crescita dei pericoli naturali”.

La resilienza collaborativa permette a imprese collegate geograficamente di condividere dati approfonditi cruciali riguardanti l’ambiente, facilitando una preparazione migliorare e il coordinamento delle risposte in varie regioni. La funzionalità Multi-Source Hazard Detection presente in AEM Elements 360 è un fattore abilitante chiave di questo approccio, consentendo alle imprese cooperanti di aggregare e analizzare i dati da varie fonti e giurisdizioni.

Oltre a Multi-Source Hazard Detection, AEM sta presentando varie innovazioni chiave nell’ambito della piattaforma AEM Elements:

Wildfire Data-as-a-Service: genera dati dinamici, ad alta risoluzione sui punti di alimentazione di incendi indomabili, migliorando la previsione dell’incendio e la modellazione dell’andamento. Utilizzando una sensoristica da remoto all’avanguardia e l’IA, questo servizio offre dati accurati e aggiornati che si integrano con gli attuali sistemi di analisi dell’andamento degli incendi.

Vflo® Flood Forecast Model: un modello idrologico distribuito basato su proprietà fisiche che crea previsioni ad alta risoluzione e in tempo reale di alluvioni. Simulando i ruscellamenti sia superficiali che lungo il primo strato del sottosuolo migliora le previsioni del rischio di alluvione, supportando strategie più efficaci di preparazione e risposta.

F7 Data Logger: un’affidabile funzionalità di registrazione dati e altamente performante progettata per la gestione del rischio di incendi indomabili in aree remote. Realizzata per tollerare condizioni estreme, F7 combina durabilità, basso consumo di potenza e sistema di carica fotovoltaico con comunicazioni satellitari ai fini del funzionamento continuo in condizioni estreme.

Ser[LOG]: la versione di nuova generazione del nostro data logger meteorologico di punta Lambrecht, ora con un consumo di potenza del 70% inferiore e funzioni di calcolo della velocità del vento e delle caratteristiche delle raffiche a norma dell’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM).

Lightning Detection: potenziato con sensori più moderni per migliorare l’affidabilità e l’efficienza della rilevazione dei fulmini, questo nuovo sistema completo è stato pensato per gestire reti private di rilevazione dei fulmini e migliorare la precisione della classificazione a oltre il 95% per la Earth Networks Total Lightning Network® (ENTLN).

I partecipanti al Meteorological Technology World Expo 2024 sono invitati a visitare AEM allo stand 5000 per seguire dimostrazioni live di queste innovazioni.

Informazioni su AEM

AEM permette a leader tecnologici a livello globale di cooperare fra di loro per consentire alle comunità e alle imprese di sopravvivere e prosperare a fronte di rischi ambientali in continua crescita. Implementando reti di sensori intelligenti, gestendo un’infrastruttura di gestione dati scalabile e sicura e offrendo analisi di alto valore attraverso una suite di applicazioni per gli utenti finali, AEM serve come fonte essenziale di insight ambientali. Queste tecnologie consentono di ottenere risultati positivi, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale creando un mondo più sicuro. Per maggiori informazioni visitare https://aem.eco/.

Fonte: Business Wire

